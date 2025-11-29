Из-за плотного тумана в Покровск просачиваются все больше россиян, - ДШВ
Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага, однако туман затрудняет оборону Покровска в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса ДШВ.
"В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске затруднена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что туман ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника.
Россияне в свою очередь пытаются использовать ухудшение видимости, чтобы наращивать силы, создавать укрытия в застройках и готовить условия для дальнейшего наступления.
"При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава", - пояснили военные.
В то же время подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение российских групп.
"За 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 - ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях", - сказано в заметке.
Также в 7 корпусе ДШВ показали видео, насколько сложно выявлять и ликвидировать противника.
Напомним, вчера представитель 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев заявил, что россияне сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. По его словам, враг круглосуточно штурмует позиции ВСУ, но несет большие потери.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 27 ноября, что украинские военные в течение последней недели активно уничтожали россиян в Покровске. От врага зачищено более трети города.