Из-за плотного тумана в Покровск просачиваются все больше россиян, - ДШВ

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага, однако туман затрудняет оборону Покровска в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса ДШВ.

"В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске затруднена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что туман ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника.

Россияне в свою очередь пытаются использовать ухудшение видимости, чтобы наращивать силы, создавать укрытия в застройках и готовить условия для дальнейшего наступления.

"При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава", - пояснили военные.

В то же время подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение российских групп.

"За 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 - ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях", - сказано в заметке.

Также в 7 корпусе ДШВ показали видео, насколько сложно выявлять и ликвидировать противника.