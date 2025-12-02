Враг предпринял очередную попытку "флаговтыка" в Покровске, - Генштаб

Воспользовавшись густым туманом российские оккупанты пытались установить флаг в Покровске Донецкой области для пропагандистского сюжета. После этого они сбежали.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Что происходит в Покровске

По его словам, в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

"Захватчики, воспользовавшись густым туманом, сделали очередную попытку пропагандистского установления своего флага в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно скрылись", - рассказал спикер.

Он добавил, что сейчас в Покровске продолжается зачистка вражеских групп.

Как отметил Ковалев, попытки оккупантов создавать пропагандистские иллюстрации того, что они якобы контролируют город, ведут к существенным потерям их живой силы.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши подразделения не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника", - сказал он.

Ситуация в Мирнограде

Относительно ситуации в Мирнограде, то как отметил Ковалев, украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - пояснил спикер.

Всего на Покровском направлении, по данным спикера, защитники за прошедшие сутки остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах Нового Шахтного, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахтного, Родинского, Мирнограда, Новоэкономичного, Ровно, Покровска, Звирово, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего, Филиала и в сторону населенного пункта Гришино.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупантов, из них 81 - безвозвратно. Уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники.

Кроме того, повреждены два автомобиля и одна артиллерийская система противника.