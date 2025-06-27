ВСУ ударили по российскому аэродрому: два Су-34 уничтожены, еще два повреждены

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ уничтожили два российских самолета СУ-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области, еще два повредили.

ССО ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме "Мариновка" два российских истребителя - бомбардировщика СУ-34 и еще два повредили.

Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.

По данным СБУ, по российским истребителям отработали с помощью дальнобойных дронов. В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Стоит заметить, что именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.

Что рассказал Генштаб

По данным Генштаба, в ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка", что в Волгоградской области РФ.



По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

"В воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК)", - пишет Генштаб.

Что говорят Силы Специальных Операций

Военные рассказали, что уничтожили звено фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

"По предварительной информации, уничтожено четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационную часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов", - рассказали военные.