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ВСУ ударили по российскому аэродрому: два Су-34 уничтожены, еще два повреждены

Пятница 27 июня 2025 19:41
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ВСУ ударили по российскому аэродрому: два Су-34 уничтожены, еще два повреждены Иллюстративное фото: ВСУ ударили по российскому аэродрому, два Су-34 уничтожены(facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ уничтожили два российских самолета СУ-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области, еще два повредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Генштаб ВСУ.

ССО ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме "Мариновка" два российских истребителя - бомбардировщика СУ-34 и еще два повредили.

Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.

По данным СБУ, по российским истребителям отработали с помощью дальнобойных дронов. В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Стоит заметить, что именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.

Что рассказал Генштаб

По данным Генштаба, в ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка", что в Волгоградской области РФ.
ВСУ ударили по российскому аэродрому: два Су-34 уничтожены, еще два повреждены

По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

"В воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК)", - пишет Генштаб.

Что говорят Силы Специальных Операций

Военные рассказали, что уничтожили звено фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

"По предварительной информации, уничтожено четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационную часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов", - рассказали военные.

Операция "Паутина": СБУ нанесла удар по авиации РФ

1 июня Служба безопасности Украины начала масштабную операцию под названием "Паутина", направленную на поражение российской авиации.

Операцией лично координировал председатель СБУ Василий Малюк. Сообщается о выводе из строя более 40 вражеских самолетов.

Важно, что дроны впервые атаковали российскую Сибирь. В частности, на аэродроме "Дягилево" прозвучало около 10 взрывов.

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