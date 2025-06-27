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В Украине запустят маркетплейс оружия для военных: как он будет работать

Украина, Пятница 27 июня 2025 20:51
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В Украине запустят маркетплейс оружия для военных: как он будет работать Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине запускают маркетплейс оружия, который должен упростить и ускорить поставки вооружения для военных. Сначала система будет работать с FPV-дронами, но дальше охватит другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство.

По словам Умерова, сегодня Кабинет министров Украины по инициативе Минобороны принял постановление, которое масштабирует цифровую платформу DOT-Chain на обеспечение оружием.

"Вместе с Агентством оборонных закупок и DOT - Государственный оператор тыла мы внедряем DOT-Chain Defence - маркетплейс оружия, что кардинально меняет подход к обеспечению", - сообщил министр.

Как пояснил Умеров, военные смогут сами заказывать необходимое под свои задачи, а также будут видеть, что именно, от кого и когда поступит.

"Это - более точное планирование, меньше бюрократии, быстрее поставки. АОЗ будет работать с рынком, чтобы военные получали качественный продукт вовремя", - отметил Умеров.

Он рассказал, что на старте программы маркетплейс будет охватывать только продажу FPV-дронов, но в дальнейшем распространится на:

  • другие типы БПЛА,
  • средства РЭБ,
  • роботизированные системы.

Глава Минобороны отметил, что официальный запуск программы состоится в июле, когда к маркетплейсу присоединятся первые производители и воинские части.

"DOT-Chain Defence создан на основе системы DOT-Chain, которая уже сократила цикл обеспечения продуктами в 4 раза и перевела большинство процессов в "цифру". Масштабируем решение, которое работает", - подытожил министр.

Оружие для украинских военных

Отметим, что на днях в Верховную Раду подали пакет законопроектов о Defence City - специальный правовой режим для производителей оружия.

Данный проект, среди прочего, предусматривает налоговые льготы до 1 января 2036 года, а именно освобождение:

  • от налога на прибыль при условии реинвестирования,
  • от земельного налога,
  • налога на недвижимость,
  • экологического налога.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.

На фоне этого стало известно, что Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону, в том числе на производство оружия.

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