Тарифы Трампа: в Белом доме анонсировали "письма счастья" другим странам

Администрация Соединенных Штатов в ближайшее время начнет рассылку писем торговым партнерам страны. В письмах будет указано, кому и сколько нужно будет платить в рамках новых тарифов, введенных Белым домом.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК-Украина.