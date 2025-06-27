Тарифы Трампа: в Белом доме анонсировали "письма счастья" другим странам
Администрация Соединенных Штатов в ближайшее время начнет рассылку писем торговым партнерам страны. В письмах будет указано, кому и сколько нужно будет платить в рамках новых тарифов, введенных Белым домом.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК-Украина.
Трамп сказал, что уже "в ближайшее время", в течение следующей недели, будут разосланы специальные письма иностранным правительствам. В письмах будут размеры пошлин, которые придется платить этим странам за импорт товаров в Соединенные Штаты.
"Некоторые будут разочарованы, потому что им придется платить пошлины", - добавил президент.
Трамп не стал предоставлять дополнительных деталей относительно тарифной политики. Также он не перечислил страны, которые получат эти "письма счастья" от Белого дома.
Торговое соглашение США и Китая
Тем временем США удалось решить торговые разногласия с Китаем и Индией. Недавно Трамп заявил, что Вашингтон подписал новое торговое соглашение с Китаем и планирует заключить аналогичный договор с Индией. В то же время американский лидер не раскрыл содержания соглашения, это чуть позже сделал Китай.
Министр торговли США Говард Лутник подтвердил, что соглашение было подписано и формализует договоренности между Пекином и Вашингтоном, которые были достигнуты на переговорах в Женеве и Лондоне.
Пошлины от США
Администрация Дональда Трампа весной этого года ввела импортные пошлины на товары из большинства стран, имеющих торговые отношения с США. Ставки зависели от товара и колебались от 10% до 49%. В частности, с марта 2025 года США ввели 25%-ные пошлины на автомобили, сталь и алюминий из ЕС, а в апреле - 20%-ные пошлины на другие товары из Евросоюза.
Несмотря на попытки США и ЕС договориться, переговоры зашли в тупик. Он оказался таким, что Трамп даже угрожал с 1 июня ввести на товары из ЕС пошлины в размере 50%.
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