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Известный историк возглавил Украинский институт нацпамяти

Украина, Пятница 27 июня 2025 22:25
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Известный историк возглавил Украинский институт нацпамяти Фото: новый глава УИНП Александр Алферов (РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины 27 июня принял решение назначить главой Украинского института национальной памяти (УИНП) Александра Алферова. Алферов - известный историк, общественный и военный деятель.

Об этом сообщает со ссылкой на заявление Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

"Кабинет Министров назначил Александра Алферова председателем Украинского института национальной памяти", - сказано в сообщении.

Александр Алферов

Алферов - известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.

С 2008 года - радиоведущий на Украинском радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова".

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.

Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

Перестановки в Институте Нацпамяти

Как известно, 13 декабря 2024 года руководитель УИНП Антон Дробович был уволен приказом Кабинета министров. Дробовича уволили в связи с окончанием срока пребывания в должности. С 21 декабря 2024 года в.и.о. руководителя УИНП стала Юлия Гнатюк.

Недавно эксперты Украинского института национальной памяти инициировали демонтаж "Арки Свободы украинского народа" в Киеве, которая ранее называлась "Арка дружбы народов".

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