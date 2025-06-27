США остановили все торговые переговоры с Канадой: Трамп назвал причину

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social .

"Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в частности из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний, что является прямым и откровенным нападением на нашу страну", - заявил Трамп.

По его мнению, канадцы "копируют Европейский Союз", который поступил так же и сейчас также ведет переговоры с США.

"Учитывая этот возмутительный налог, мы этим приостанавливаем все переговоры о торговле с Канадой, что вступает в силу немедленно. Мы сообщим Канаде о пошлине, которую она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки в течение следующих семи дней. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - подытожил он.