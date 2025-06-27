США остановили все торговые переговоры с Канадой: Трамп назвал причину
США объявили о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой и пригрозили введением новых пошлин.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social.
"Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в частности из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний, что является прямым и откровенным нападением на нашу страну", - заявил Трамп.
По его мнению, канадцы "копируют Европейский Союз", который поступил так же и сейчас также ведет переговоры с США.
"Учитывая этот возмутительный налог, мы этим приостанавливаем все переговоры о торговле с Канадой, что вступает в силу немедленно. Мы сообщим Канаде о пошлине, которую она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки в течение следующих семи дней. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - подытожил он.
Канада сотрудничает с Европейским союзом
Заметим, что в этом году Канада действительно начала активно развивать сотрудничество с ЕС. Это произошло на фоне того, что отношения Оттавы и Вашингтона испортились после прихода к власти в США Дональда Трампа.
Напомним, что лидер США неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду "51-м штатом США". Изначально такие заявления Трампа вызвали большой скандал между двумя странами и патриотический подъем в Канаде.
В то же время Оттава, которая до смены власти в Вашингтоне рассматривала США, как главного союзника, начала искать более стабильных партнеров, и нашла их в лице Евросоюза.
Так, Канада и ЕС подписали договор о совместных оборонных закупках. Договоренность предусматривает доступ Канады к фонду оборонных закупок ЕС размером в 150 миллиардов евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.