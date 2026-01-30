ua en ru
Танкеры РФ массово направляются через Ла-Манш: Британия обещает "решительные меры"

Британия, Пятница 30 января 2026 18:43
UA EN RU
Танкеры РФ массово направляются через Ла-Манш: Британия обещает "решительные меры"
Автор: Валерий Ульяненко

По меньшей мере восемь подсанкционных нефтяных танкеров сейчас движутся через Ла-Манш. Это происходит несмотря на то, что правительство Британии объявило о борьбе с "теневым флотом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что правительство Британии пообещало принять "решительные меры" против судов "теневого флота". Согласно информации BBC, британские чиновники получили консультацию, согласно которой танкеры могут быть задержаны и конфискованы.

Однако эти полномочия еще не были использованы, и в пятницу, 30 января, сайт отслеживания судов MarineTraffic показал, что восемь подсанкционных танкеров в настоящее время движутся по Ла-Маншу. Еще четыре танкера, судя по всему, направляются к проходу из Северного моря.

Некоторые из судов, такие как Kusto, 21-летний нефтяной танкер, который сейчас плывет к югу от острова Уайт, в течение последнего года неоднократно совершали рейсы через Ла-Манш. На сайте MarineTraffic указано, что Kusto десять дней назад загрузился в российском порту Усть-Луга.

BBC сообщает, что с начала года Ла-Маншем прошли десятки других судов "теневого флота".

Напомним, 20-й пакет санкций Евросоюза против страны-агрессора должен заблокировать "теневой флот", который позволяет РФ получать доходы от нефти.

Отметим, недавно группа из 14 стран ЕС предупредила танкеры "теневого флота" РФ в Балтийском и Северном морях. Те из них, которые не будут отвечать определенным требованиям, будут рассматриваться, как суда без национальной принадлежности.

Кроме того, в ГУР ранее рассказали, как работает "теневой флот" России и сколько танкеров он насчитывает. С начала введения лимита цен на российскую нефть в декабре 2022 года Москва потратила на приобретение танкеров "теневого флота" более 10 миллиардов долларов.

