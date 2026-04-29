Россия увеличивает "теневой флот", несмотря на западные санкции, - СМИ
Несмотря на санкции США и Евросоюза, Россия продолжает расширять так называемый "теневой флот" для экспорта энергоресурсов, в частности сжиженного природного газа (СПГ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, четыре танкера для перевозки СПГ - "Космос", "Луч", "Орион" и "Меркурий" - недавно сменили флаг на российский и направляются в направлении Арктики.
Согласно данным слежения за судами, часть из них движется по Северной Атлантике, а одно сигнализирует о курсе на Мурманск, который расположен вблизи плавучего газохранилища Saam, используемого для экспорта из проекта Arctic LNG 2, который находится под санкциями США.
По информации базы данных судов Equasis, танкеры сменили регистрацию и флаг в марте-апреле после смены владельцев. Ранее они принадлежали компании Oman Ship Management Co. или связанным с ней структурам.
Как отмечает Bloomberg, эти суда имеют признаки "теневого флота": они старше типичного современного флота СПГ-танкеров, а также были переданы малоизвестным компаниям через непрозрачные схемы собственности и посредников.
Фото: четыре судна направляются в Арктический регион (Вloomberg)
В целом, по данным анализа Bloomberg, по меньшей мере 16 танкеров уже привлекались к перевозке СПГ из российских санкционных проектов. Одно из судов ранее было повреждено в марте и выведено из эксплуатации.
По данным Equasis, в феврале владельцами "Космоса" и "Луча" стала гонконгская компания Mighty Ocean Shipping Ltd., тогда как "Орион" и "Меркурий" перешли к компании Celtic Maritime & Trading SA.
"Теневой флот" РФ
Россия системно использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза похищенных украинских ресурсов.
Ранее по меньшей мере восемь подсанкционных нефтяных танкеров двигались через Ла-Манш несмотря на то, что правительство Британии объявило о борьбе с "теневым флотом".
Также сообщалось, что новый пакет санкций против РФ, который готовит ЕС, должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет Москве получать доходы от нефти.
Кроме того, Служба внешней разведки Украины заявила о планах Кремля увеличить количество нефтяных танкеров, которые будут ходить под российским флагом.