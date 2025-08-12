ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья

В ВСУ опровергли информацию о прорыве российских войск в районе Покровска и Доброполья Донецкой области. Речь идет о проникновении малых групп, которые уничтожают Силы обороны.

По его словам, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

"Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - рассказал он.

Как пояснил Трегубов, сообщения на картах из открытых источников о якобы продвижении россиян в глубину украинской территории на 12 км не означают, что эти районы находятся под их контролем.

На самом деле речь идет о проникновении небольших групп врага - примерно 5-10 человек, которые пытаются укрыться в зданиях.

"Речь идет о том, что на них пробралась малая группа россиян в количестве, ну, где-то 5-10 человек. И это совершенно не то, как оно выглядит на карте. Это не то, что вот они взяли под контроль вот тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. И конечно потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать", - рассказал спикер.