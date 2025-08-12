ua en ru
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья

Вторник 12 августа 2025 14:00
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья Фото: в ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян в районные Доброполье (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ВСУ опровергли информацию о прорыве российских войск в районе Покровска и Доброполья Донецкой области. Речь идет о проникновении малых групп, которые уничтожают Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковника Виктора Трегубова.

По его словам, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

"Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - рассказал он.

Как пояснил Трегубов, сообщения на картах из открытых источников о якобы продвижении россиян в глубину украинской территории на 12 км не означают, что эти районы находятся под их контролем.

На самом деле речь идет о проникновении небольших групп врага - примерно 5-10 человек, которые пытаются укрыться в зданиях.

"Речь идет о том, что на них пробралась малая группа россиян в количестве, ну, где-то 5-10 человек. И это совершенно не то, как оно выглядит на карте. Это не то, что вот они взяли под контроль вот тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. И конечно потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать", - рассказал спикер.

Ситуация в Доброполье

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) указали, что российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись на юго-восток от населенного пункта.

Сегодня в ОТГ "Донецк" заявили об оборонительных боях и уничтожении врага, который просачивается малыми пехотными группами.

Перед тем в ОСУВ "Днепр" отметили, что противник постоянно меняет приемы и способы применения войск. А также использует преимущество в численности и несмотря на значительные потери пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

В Генштабе ВСУ добавляют, что россияне на Покровском направлении используют численное преимущество и пытаются действовать малыми группами, даже при условии значительных потерь личного состава.

