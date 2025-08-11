DeepState заявил о прорыве РФ возле Доброполья: в ВСУ объяснили реальную ситуацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState и ОСУВ "Днепр".

Что говорят в DeepState

По данным аналитиков, противник с помощью преобладающего количества пехоты осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. Там оккупанты проводят накопление сил для дальнейшего наступления. Также с Кучеревого Яра россияне проникли в Веселое. За последние сутки в данном селе было зафиксировано уже около двух десятков оккупантов.

Кроме этого враг продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки.



"Обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения, в то время, как некоторые лица в командовании определенной бригады или не понимают всю глубину проблемы, или подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили", - отметили в DeepState.

Отмечается, что враг обходит район Золотого Колодца, Шахового и других населенных пунктов в этих окрестностях является местностью построения, тяжелых инженерно-фортификационных сооружений (ИФС) с инженерными заграждениями и сооруженными позициями, что может привести к падению Доброполья.

"Для врага уже есть заранее определенные конечные точки... сегодня они проводят реализацию задуманного, пробуя полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты. После окончательного закрепления и накопления, будут обязательные попытки двигаться в глубину территории... С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье упадет быстрее чем Покровск", - резюмируют в DeepState.

Что говорят в ОСУВ "Днепр"

Украинские военные отмечают, что противник постоянно меняет приемы и способы применения войск. А также использует преимущество в численности и несмотря на значительные потери пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

"Инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызвало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация на данном участке фронта является и остается сложной, и бои в этом регионе - самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого соприкосновения.

"Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит", - отмечают в ОСУВ.