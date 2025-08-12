ua en ru
"Враг просачивается, но погибает". В ОТГ "Донецк" раскрыли тактику российских войск

Вторник 12 августа 2025 12:20
"Враг просачивается, но погибает". В ОТГ "Донецк" раскрыли тактику российских войск Иллюстративное фото: в ОТГ "Донецк" раскрыли тактику российских войск (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Накануне появилась информация об активном продвижении российских войск на северном отрезке между Добропольем и Дружковкой. В ОТГ "Донецк" заявили об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Донецк".

Что говорят в DeepState

По данным аналитиков, оккупанты закрепляются в Кучеровом Яру, Золотом Колодце и Веселом, пытаясь обходить украинские фортификации и создавать плацдармы для дальнейшего наступления.

В DeepState предположили, что в случае сохранения нынешней динамики боев Доброполье может оказаться под угрозой захвата раньше, чем Покровск.

Что говорят в ОТГ "Донецк"

"Воинские части и подразделения ОТГ "Донецк" ведут изнурительные оборонительные бои против значительно превосходящих сил противника. Враг пытается продвигаться путем просачивания малых пехотных групп между оборонительными порядками Сил обороны", - говорится в сообщении.

В ОТУ сказали, что такие действия сопровождаются активной демонстрацией "успехов" в российском информационном пространстве.

В то же время в командовании отмечают, что просачивание не означает контроль над территорией. Украинские военные уничтожают группы противника уже в глубине обороны, не давая им закрепиться.

"Тот личный состав противника, который проникает между позициями подразделений ОТГ "Донецк", получает свою встречу с украинскими воинами и неизбежную гибель", - отметили в ОТГ.

Ситуацию на направлении описывают как сложную, динамичную и требующую максимальной концентрации усилий.

Ситуация в Доброполье

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) указали, что российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись на юго-восток от населенного пункта.

Также известно, что передовые российские штурмовые подразделения и "инфильтрационные" группы действуют вблизи Кучеров Яра, что к северо-востоку от Доброполья, Нового Шахового и Белицкого.

В то же время в ОСУВ "Днепр" отмечают, что противник постоянно меняет приемы и способы применения войск. А также использует преимущество в численности и несмотря на значительные потери пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

В Генштабе ВСУ добавляют, что россияне на Покровском направлении используют численное преимущество и пытаются действовать малыми группами, даже при условии значительных потерь личного состава.

