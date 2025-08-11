Больше всего боев на Покровском направлении: Генштаб доложил о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 11 августа произошло 65 боевых столкновений. В эпицентре боев - Покровское направление.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб, и осуществил 123 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня. Вместе с тем наши подразделения проводили активные действия в районах нескольких населенных пунктов Сумской области, имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 400 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боестолкновения в районах Волчанска и Колодезного.

На Купянском направлении с начала суток враг один раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боестолкновений, одно из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлении Ямполя.

На Северском направлении противник сегодня совершил атаку в районе Григорьевки, которую украинские воины уже успешно остановили.

На Краматорском направлении наши защитники отражали три атаки оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны остановили две вражеские атаки на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении российские войска 23 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное. Наши защитники уже отбили 18 атак, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак противника вблизи населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка и в направлении Ивановки и Новоивановки. Еще три вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григорьевка на Ореховском направлении. Также захватчик дважды пытался продвинуться вперед в районах Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел шесть бесполезных атак в сторону позиций наших защитников.