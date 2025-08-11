ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Больше всего боев на Покровском направлении: Генштаб доложил о ситуации на фронте

Понедельник 11 августа 2025 18:27
UA EN RU
Больше всего боев на Покровском направлении: Генштаб доложил о ситуации на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 11 августа произошло 65 боевых столкновений. В эпицентре боев - Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб, и осуществил 123 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня. Вместе с тем наши подразделения проводили активные действия в районах нескольких населенных пунктов Сумской области, имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 400 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боестолкновения в районах Волчанска и Колодезного.

На Купянском направлении с начала суток враг один раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боестолкновений, одно из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлении Ямполя.

На Северском направлении противник сегодня совершил атаку в районе Григорьевки, которую украинские воины уже успешно остановили.

На Краматорском направлении наши защитники отражали три атаки оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны остановили две вражеские атаки на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении российские войска 23 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное. Наши защитники уже отбили 18 атак, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак противника вблизи населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка и в направлении Ивановки и Новоивановки. Еще три вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григорьевка на Ореховском направлении. Также захватчик дважды пытался продвинуться вперед в районах Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел шесть бесполезных атак в сторону позиций наших защитников.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 064 240 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1000 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка, 7 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 191 дрон и другую технику врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине