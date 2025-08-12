ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля

Вівторок 12 серпня 2025 14:00
UA EN RU
ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля Фото: у ЗСУ спростували чутки про прорив росіян у районні Добропілля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ЗСУ спростували інформацію про прорив російських військ в районі Покровська та Добропілля Донецької області. Йдеться про проникнення малих груп, які знищують Сили оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковника Віктора Трегубова.

За його словами, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.

"Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися в нашому тилу. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - розповів він.

Як пояснив Трегубов, повідомлення на мапах з відкритих джерел про нібито просування росіян у глибину української території на 12 км не означають, що ці райони перебувають під їхнім контролем.

Насправді йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, які намагаються сховатися в будівлях.

"Мова йде про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не те, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. І звісно потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", - розповів речник.

Ситуація у Добропіллі

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) вказали, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникають в райони поблизу Добропілля. Окупанти також, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту.

Сьогодні в ОТУ "Донецьк" заявили про оборонні бої та знищення ворога, що просочується малими піхотними групами.

Перед тим в ОСУВ "Дніпро" зазначили, що противник постійно змінює прийоми і способи застосування військ. А також використовує перевагу в чисельності та не зважаючи на значні втрати намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.

У Генштабі ЗСУ додають, що росіяни на Покровському напрямку використовують чисельну перевагу та намагаються діяти малими групами, навіть за умови значних втрат особового складу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Добропілля Покровськ Збройні сили України Війна в Україні
Новини
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа