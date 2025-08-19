За сутки ВСУ отбили почти 190 атак: Генштаб обновил карты боев
За минувшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. Больше всего атак враг проводил на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Обстрелы и авиаудары
За сутки российские войска нанесли 2 ракетных и 78 авиационных ударов, применили 4 ракеты и 162 управляемые авиабомбы.
Использовали 5 489 дронов-камикадзе и осуществили 5 350 артиллерийских обстрелов, из них 86 - из РСЗО.
Под авиаудары попали: Горки Сумской области; Полюшкино, Карабаны Черниговской области; Приморское, Новоандреевка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.
Силы обороны в ответ поразили 4 района сосредоточения войск и техники, 4 артиллерийские системы и 2 пункта управления врага.
Направления боевых действий
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 198 артобстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка, Амбарное.
На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Диброва, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Степное, Чернещина, Дробышево, Ямполь.
На Северском направлении, в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Белой Горы и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток.
На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономичное, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Чунишино, Владимировка, Дачное, Лысовка и в сторону населенного пункта Балаган.
На Новопавловском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодаровка, Ольговское, Новополье, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки вблизи Каменского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении произошло семь боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый.
Волынское и Полесское - признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.
Потери врага
За минувшие сутки российские войска потеряли:
- 890 военных,
- 66 артиллерийских систем,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 209 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 123 единицы автомобильной техники,
- 1 единицу спецтехники.
Украинские воины продолжают наносить ощутимые удары по тыловым позициям оккупантов, уменьшая их наступательный потенциал.
Напомним, в ночь на 19 августа российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. На регион одновременно летели ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты.
По данным областной военной администрации, удары и падение обломков зафиксировано в Кременчугском и Лубенском районах. Повреждены админздания местных предприятий энергетического сектора.
Отдельно по Кременчугу российские войска запустили крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. После обстрела над городом поднялся густой черный дым.
Под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Информация о масштабе разрушений и возможных последствиях еще уточняется.