В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами села Миньковка в Донецкой области

Село Миньковка в Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Информация о захвате россиянами населенного пункта не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".

В группировке отметили, что заявления пропагандистов государства-агрессора о якобы захвате Миньковки не соответствует действительности и является элементом информационно-психологических операций и направлено на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует.

"Населенный пункт Миньковка на Славянском направлении находится под контролем Сил обороны Украины. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах", - отметили военные.

ВСУ опровергают информацию о захвате сел в Донецкой области

Напомним, вчера, 17 января, в Группировке войск "Восток" опровергли заявления россиян о захвате населенного пункта Приволье в Донецкой области.

Также в ВСУ опровергли оккупацию села Андреевка в Сумской области.

Недавно в сети появилась информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области. Однако в ДШВ опровергли эту информацию.

Военные отметили, что по состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений. Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.