ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами села Миньковка в Донецкой области

Донецкая область, Воскресенье 18 января 2026 12:54
UA EN RU
В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами села Миньковка в Донецкой области Фото: в ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами села Миньковка в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Село Миньковка в Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Информация о захвате россиянами населенного пункта не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".

"Населенный пункт Миньковка на Славянском направлении находится под контролем Сил обороны Украины. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах", - отметили военные.

В группировке отметили, что заявления пропагандистов государства-агрессора о якобы захвате Миньковки не соответствует действительности и является элементом информационно-психологических операций и направлено на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует.

В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами села Миньковка в Донецкой области

deepstatemap.live

ВСУ опровергают информацию о захвате сел в Донецкой области

Напомним, вчера, 17 января, в Группировке войск "Восток" опровергли заявления россиян о захвате населенного пункта Приволье в Донецкой области.

Также в ВСУ опровергли оккупацию села Андреевка в Сумской области.

Недавно в сети появилась информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области. Однако в ДШВ опровергли эту информацию.

Военные отметили, что по состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений. Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередач: МАГАТЭ обнародовало фото
Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередач: МАГАТЭ обнародовало фото
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа