Волчанск и Лиман. В ВСУ раскрыли планы армии РФ на январь

Харьковская область, Четверг 01 января 2026 15:45
Волчанск и Лиман. В ВСУ раскрыли планы армии РФ на январь Фото: в январе россияне планируют обойти Волчанск и пройти к Лиману (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Уже понятны планы российских войск на январь, в частности в Харьковской области. Оккупанты планируют обойти Волчанск и пройти к Лиману.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Управления коммуникации группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, последние несколько дней очень активных боестолкновений нет.

"Россияне проводят активную перегруппировку и вообще кажется, что среди двух тактик - или "кошмарить" нас на праздники, или самим немного на праздники расслабиться и перейти к прощупыванию и переброске войск, они выбрали последнее. Фактически сейчас они больше сосредоточены именно на прощупывании нашей линии обороны вдоль всей нашей зоны ответственности и на перегруппировке своих войск", - рассказал Трегубов.

В то же время он отметил, что поведение врага на участке фронта от Сумской до Донецкой области показывает, что уже очевидны планы врага на январь.

"Уже очевидно, что у них есть цели на январь. Обойти тот самый Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти к Лиману и провести инфильтрацию в тот самый Лиман", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что у врага осенью не получилось реализовать эти замыслы, и сейчас так же не получится.

Трегубов также рассказал, что в Двуречном Харьковской области за последние сутки не было активных штурмов, но это не значит, что там спокойно.

"Это означает лишь то, что россияне просто готовятся к их возобновлению в ближайшие дни", - отметил спикер.

Он добавил, что сейчас важно, чтобы враг не перешел Оскол. Ведь когда река промерзает, враг может попытаться ее перейти и без плавсредств.

Отвечая на вопрос о переброске российских войск со Сватовского направления на Купянское, Трегубов отметил, что действительно фиксируется переброска вражеских войск с менее активных направлений и с территории России.

В то же время, по словам спикера, враг ежедневно теряет 300-350 человек.

Бои в районе Волчанска

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что ситуация в Волчанске Харьковской области стабильная, однако враг пытается обойти город и расширить зону контроля.

Таким образом, ключевым вызовом сейчас является не штурм Волчанска, а постоянные попытки противника обойти город и создать плацдарм для дальнейших действий.

В то же время украинские силы контролируют ситуацию и оперативно реагируют на любые попытки продвижения врага в этом районе.

В самом Волчанске российские войска пытаются продвинуться в юго-западной части города. Там продолжаются тяжелые бои.

