ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях, - ISW
Украинские Силы обороны достигли тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Продвижение ВСУ к северу от Купянска
Аналитики ISW отмечают, что обнародованные 15 января геолокационные кадры свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск к северу от Купянска в Харьковской области.
В то же время 16 и 17 января российские войска осуществляли атаки непосредственно в Купянске, а также на северо-восток от города - в районах Двуречной и Красного Первого, на восток - в направлении Петропавловки, Подола и Кучеровки, и на юго-восток - вблизи Песчаного и Куриловки.
Успехи Сил обороны на Покровском направлении
Кроме того, по данным ISW, геолокационные видеозаписи от 17 января подтверждают продвижение украинских подразделений на северо-запад от Светлого, расположенного к востоку от Покровска в Донецкой области.
В отчете отмечается, что 16 и 17 января войска РФ атаковали в пределах самого Покровска и вблизи него - в частности на северо-запад в районе Гришино, на север возле Родинского и Белицкого, на северо-восток вблизи Сухецкого, на восток в направлении Мирнограда и Ровно, а также на юго-запад - в районах Котлино, Удачного и Молодецкого.
Ситуация в районе Доброполья
Отдельно аналитики ISW сообщают, что украинские войска недавно продвинулись или как минимум удерживают свои позиции в тактическом районе Доброполье - к юго-западу от Дорожного.
Ситуация на фронте
Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что украинской стороне известны планы российских войск на январь. По его словам, оккупационные силы пытаются обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.
Он также сообщил об усилении давления со стороны противника в Купянском районе. В то же время все попытки российских подразделений прорваться непосредственно в город завершаются неудачей. Силы обороны контролируют ситуацию и эффективно пресекают инфильтрационные действия врага.
В то же время украинские военные сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают наступательные действия противника на подступах к Мирнограду.
Кроме того, Силы обороны Украины опровергли информацию о якобы захвате российскими войсками села Миньковка в Донецкой области, подчеркнув, что населенный пункт остается под контролем Украины.