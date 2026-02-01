ВСУ продвинулись возле Константиновки: ISW назвал новые горячие точки на фронте

Украинские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. В то же время российские оккупанты зафиксировали продвижение на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
По данным ISW, геолокационные видео от 30 января подтверждают продвижение Сил обороны в северной части населенного пункта Нестерно, что к северо-востоку от Харькова.
В то же время в 16-м армейском корпусе ВСУ сообщили, что российские войска активизировали атаки, используя неблагоприятные погодные условия, чтобы уменьшить эффективность украинских беспилотников. Это приводит к значительному истощению украинских подразделений.
Также украинские военные расширяют зону поражения по территории Белгородской области, применяя волоконно-оптические дроны в ответ на обстрелы из российских термобарических систем ТОС-1А из района Шебекино.
Аналитики ISW сообщают, что российские войска осуществили миссии по инфильтрации на Купянском направлении.
Геолокационные кадры от 30-31 января зафиксировали присутствие российских военных:
Впрочем, по оценке ISW, эти действия не привели к изменению контроля над территорией или линии фронта.
В тактическом районе Константиновка-Дружковка продвижение зафиксировали обе стороны.
Геолокационные видео от 31 января свидетельствуют об успехе Сил обороны к северу от Яблоновки, что к юго-западу от Константиновки. В то же время кадры от 28 января указывают на незначительное продвижение россиян на юго-востоке города.
Также оккупанты осуществляли проникновение вблизи Донецкой железной дороги, однако эти действия не изменили ситуацию на передовой.
По данным ISW, российские войска продвинулись на Покровском направлении. Согласно геолокационным материалам от 30-31 января, оккупанты:
Аналитики также подтвердили продвижение российских войск на Гуляйпольском направлении. Видеозаписи свидетельствуют об успехах оккупантов:
В то же время ISW отмечает, что часть этих действий была миссиями по проникновению и не привела к изменению контроля над местностью.
Ранее начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что украинская сторона владеет информацией о планах российских войск на январь. По его словам, противник пытается обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.
В то же время, по данным Института изучения войны, украинские силы имеют тактические достижения на Купянском и Покровском направлениях.
Ситуация в районе Мирнограда в течение длительного времени остается напряженной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.
В ДШВ ранее отмечали, что оккупанты усилили давление на Мирноград из-за неспособности установить контроль над Покровском, однако украинские защитники существенно укрепили оборонительные позиции.