ВСУ продвинулись возле Константиновки: ISW назвал новые горячие точки на фронте

Иллюстративное фото: ВСУ продвинулись возле Константиновки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. В то же время российские оккупанты зафиксировали продвижение на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Харьковская область: продвижение ВСУ и удары по Белгородщине

По данным ISW, геолокационные видео от 30 января подтверждают продвижение Сил обороны в северной части населенного пункта Нестерно, что к северо-востоку от Харькова.

В то же время в 16-м армейском корпусе ВСУ сообщили, что российские войска активизировали атаки, используя неблагоприятные погодные условия, чтобы уменьшить эффективность украинских беспилотников. Это приводит к значительному истощению украинских подразделений.

Также украинские военные расширяют зону поражения по территории Белгородской области, применяя волоконно-оптические дроны в ответ на обстрелы из российских термобарических систем ТОС-1А из района Шебекино.

Купянское направление: инфильтрация без изменения контроля

Аналитики ISW сообщают, что российские войска осуществили миссии по инфильтрации на Купянском направлении.

Геолокационные кадры от 30-31 января зафиксировали присутствие российских военных:

  • в центре Петропавловки (восточнее Купянска);
  • в северной части Купянска-Узлового.

Впрочем, по оценке ISW, эти действия не привели к изменению контроля над территорией или линии фронта.

Донецкая область: бои в районе Константиновки и успехи ВСУ

В тактическом районе Константиновка-Дружковка продвижение зафиксировали обе стороны.

Геолокационные видео от 31 января свидетельствуют об успехе Сил обороны к северу от Яблоновки, что к юго-западу от Константиновки. В то же время кадры от 28 января указывают на незначительное продвижение россиян на юго-востоке города.

Также оккупанты осуществляли проникновение вблизи Донецкой железной дороги, однако эти действия не изменили ситуацию на передовой.

Покровское направление: продвижение оккупантов

По данным ISW, российские войска продвинулись на Покровском направлении. Согласно геолокационным материалам от 30-31 января, оккупанты:

  • вероятно, захватили село Балаган к востоку от Покровска;
  • продвинулись в центре Мирнограда;
  • активизировались вдоль трассы E-50 Покровск-Павлоград к югу от Гришино.

Запорожская область: бои на Гуляйпольском направлении

Аналитики также подтвердили продвижение российских войск на Гуляйпольском направлении. Видеозаписи свидетельствуют об успехах оккупантов:

  • к западу от Доброполья;
  • к западу от Прилук;
  • вблизи Зеленого и Святопетровки.

В то же время ISW отмечает, что часть этих действий была миссиями по проникновению и не привела к изменению контроля над местностью.

 

Ситуация на фронте

Ранее начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что украинская сторона владеет информацией о планах российских войск на январь. По его словам, противник пытается обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.

В то же время, по данным Института изучения войны, украинские силы имеют тактические достижения на Купянском и Покровском направлениях.

Ситуация в районе Мирнограда в течение длительного времени остается напряженной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

В ДШВ ранее отмечали, что оккупанты усилили давление на Мирноград из-за неспособности установить контроль над Покровском, однако украинские защитники существенно укрепили оборонительные позиции.

