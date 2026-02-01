ВСУ продвинулись возле Константиновки: ISW назвал новые горячие точки на фронте

Харьковская область: продвижение ВСУ и удары по Белгородщине

По данным ISW, геолокационные видео от 30 января подтверждают продвижение Сил обороны в северной части населенного пункта Нестерно, что к северо-востоку от Харькова.

В то же время в 16-м армейском корпусе ВСУ сообщили, что российские войска активизировали атаки, используя неблагоприятные погодные условия, чтобы уменьшить эффективность украинских беспилотников. Это приводит к значительному истощению украинских подразделений.

Также украинские военные расширяют зону поражения по территории Белгородской области, применяя волоконно-оптические дроны в ответ на обстрелы из российских термобарических систем ТОС-1А из района Шебекино.

Купянское направление: инфильтрация без изменения контроля

Аналитики ISW сообщают, что российские войска осуществили миссии по инфильтрации на Купянском направлении.

Геолокационные кадры от 30-31 января зафиксировали присутствие российских военных:

в центре Петропавловки (восточнее Купянска);

в северной части Купянска-Узлового.

Впрочем, по оценке ISW, эти действия не привели к изменению контроля над территорией или линии фронта.

Донецкая область: бои в районе Константиновки и успехи ВСУ

В тактическом районе Константиновка-Дружковка продвижение зафиксировали обе стороны.

Геолокационные видео от 31 января свидетельствуют об успехе Сил обороны к северу от Яблоновки, что к юго-западу от Константиновки. В то же время кадры от 28 января указывают на незначительное продвижение россиян на юго-востоке города.

Также оккупанты осуществляли проникновение вблизи Донецкой железной дороги, однако эти действия не изменили ситуацию на передовой.

Покровское направление: продвижение оккупантов

По данным ISW, российские войска продвинулись на Покровском направлении. Согласно геолокационным материалам от 30-31 января, оккупанты:

вероятно, захватили село Балаган к востоку от Покровска;

продвинулись в центре Мирнограда;

активизировались вдоль трассы E-50 Покровск-Павлоград к югу от Гришино.

Запорожская область: бои на Гуляйпольском направлении

Аналитики также подтвердили продвижение российских войск на Гуляйпольском направлении. Видеозаписи свидетельствуют об успехах оккупантов:

к западу от Доброполья;

к западу от Прилук;

вблизи Зеленого и Святопетровки.

В то же время ISW отмечает, что часть этих действий была миссиями по проникновению и не привела к изменению контроля над местностью.