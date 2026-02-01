ЗСУ просунулися біля Костянтинівки: ISW назвав нові гарячі точки на фронті

Харківська область: просування ЗСУ та удари по Бєлгородщині

За даними ISW, геолокаційні відео від 30 січня підтверджують просування Сил оборони у північній частині населеного пункту Нестерне, що на північний схід від Харкова.

Водночас у 16-му армійському корпусі ЗСУ повідомили, що російські війська активізували атаки, використовуючи несприятливі погодні умови, аби зменшити ефективність українських безпілотників. Це призводить до значного виснаження українських підрозділів.

Також українські військові розширюють зону ураження по території Бєлгородської області, застосовуючи волоконно-оптичні дрони у відповідь на обстріли з російських термобаричних систем ТОС-1А з району Шебекіно.

Куп’янський напрямок: інфільтрація без зміни контролю

Аналітики ISW повідомляють, що російські війська здійснили місії з інфільтрації на Куп’янському напрямку.

Геолокаційні кадри від 30-31 січня зафіксували присутність російських військових:

у центрі Петропавлівки (східніше Куп’янська);

у північній частині Куп’янська-Вузлового.

Втім, за оцінкою ISW, ці дії не призвели до зміни контролю над територією або лінії фронту.

Донеччина: бої в районі Костянтинівки та успіхи ЗСУ

У тактичному районі Костянтинівка–Дружківка просування зафіксували обидві сторони.

Геолокаційні відео від 31 січня свідчать про успіх Сил оборони на північ від Яблунівки, що на південний захід від Костянтинівки. Водночас кадри від 28 січня вказують на незначне просування росіян на південному сході міста.

Також окупанти здійснювали проникнення поблизу Донецької залізниці, однак ці дії не змінили ситуацію на передовій.

Покровський напрямок: просування окупантів

За даними ISW, російські війська просунулися на Покровському напрямку. Згідно з геолокаційними матеріалами від 30-31 січня, окупанти:

ймовірно,захопили село Балаган на схід від Покровська;

просунулися в центрі Мирнограда;

активізувалися вздовж траси E-50 Покровськ–Павлоград на південь від Гришиного.

Запорізька область: бої на Гуляйпільському напрямку

Аналітики також підтвердили просування російських військ на Гуляйпільському напрямку. Відеозаписи свідчать про успіхи окупантів:

на захід від Добропілля;

на захід від Прилук;

поблизу Зеленого та Святопетрівки.

Водночас ISW зазначає, що частина цих дій була місіями з проникнення і не призвела до зміни контролю над місцевістю.