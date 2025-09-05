ua en ru
ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW

Украина, Пятница 05 сентября 2025 06:20
ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW Фото: ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российские войска незначительно продвинулись на севере Сумской области, но ВСУ прошли вперед на ключевых Купянском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области - к югу от Яблоновки. Но ВСУ успешно контратаковали вблизи Кондратовки, Алексеевки и Садков (к северо-востоку от города Сумы) .

Российский милблогер, связанный с Северной группировкой войск, утверждал, что украинские беспилотники уменьшают преимущество России в живой силе и технике, и что тактика России по использованию небольших групп для проникновения и накопления в ближнем тылу украинцев неэффективна на Сумском направлении, поскольку российские войска не могут незаметно обойти украинские позиции.

ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW

Войскам ВСУ удалось продвинуться на Купянском направлении. 3 и 4 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к западу от Купянска вблизи Соболевки, к северу от Купянска вблизи Кондрашовки и в направлении Кутковки, к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки. Украинские войска контратаковали на северной и западной окраинах Купянска.

Начальник военной администрации Купянского района Андрей Канашевич 4 сентября заявил, что украинские гуманитарные работники сталкиваются с трудностями при эвакуации гражданского населения из населенных пунктов вблизи Купянска из-за опасности российских ударов. Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, сообщил, что российские войска используют термоплащи, чтобы передвигаться поодиночке или парами примерно на километр к передовым позициям ВСУ ночью, прежде чем сосредоточиться и атаковать.

Российские войска продолжили наступательные операции на Боровском и Лиманском направлениях, но не продвинулись вперед.

4 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW

Войскам ВСУ недавно удалось продвинуться на Северском направлении и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW

Украинские войска продвинулись на Покровском направлении - к западу от Утес (северо-восточнее Покровска).

Представитель Группировки войск "Днепр" подполковник Алексей Бельский отреагировал на видеозаписи в Интернете, на которых якобы видно, как российские войска пытаются проникнуть в Покровск через канализационную систему, заявив, что канализационные трубы в этом районе имеют всего 60 сантиметров в диаметре.

Российские войска не захватили Красный Лиман (к северо-востоку от Покровска). Они наносят удары по украинским наземным линиям связи и имеют проблемы с логистикой, что заставляет их использовать отдельных солдат для доставки боеприпасов на передовые позиции.

4 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

В Запорожской области армии РФ также не удалось продвинуться вперед. 4 сентября заместитель командира украинской бригады, действующей на запорожском направлении, сообщил, что российские войска усиливают свою активность в этом районе, в частности используя больше тяжелой техники для атак на украинские позиции, и серьезно готовятся к наступлению.

ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW

3 и 4 сентября российские войска продолжали наступательные операции на Херсонском направлении, в частности к востоку от города Херсон вблизи Антоновки, но не продвигались вперед.

ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW

Недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономичное. Он расположен под Покровском.

Но российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами - захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье.

Главная цель врага - установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией. Россияне там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.

