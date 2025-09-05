ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW
Российские войска незначительно продвинулись на севере Сумской области, но ВСУ прошли вперед на ключевых Купянском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области - к югу от Яблоновки. Но ВСУ успешно контратаковали вблизи Кондратовки, Алексеевки и Садков (к северо-востоку от города Сумы) .
Российский милблогер, связанный с Северной группировкой войск, утверждал, что украинские беспилотники уменьшают преимущество России в живой силе и технике, и что тактика России по использованию небольших групп для проникновения и накопления в ближнем тылу украинцев неэффективна на Сумском направлении, поскольку российские войска не могут незаметно обойти украинские позиции.
Войскам ВСУ удалось продвинуться на Купянском направлении. 3 и 4 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к западу от Купянска вблизи Соболевки, к северу от Купянска вблизи Кондрашовки и в направлении Кутковки, к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки. Украинские войска контратаковали на северной и западной окраинах Купянска.
Начальник военной администрации Купянского района Андрей Канашевич 4 сентября заявил, что украинские гуманитарные работники сталкиваются с трудностями при эвакуации гражданского населения из населенных пунктов вблизи Купянска из-за опасности российских ударов. Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, сообщил, что российские войска используют термоплащи, чтобы передвигаться поодиночке или парами примерно на километр к передовым позициям ВСУ ночью, прежде чем сосредоточиться и атаковать.
Российские войска продолжили наступательные операции на Боровском и Лиманском направлениях, но не продвинулись вперед.
4 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
Войскам ВСУ недавно удалось продвинуться на Северском направлении и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.
Украинские войска продвинулись на Покровском направлении - к западу от Утес (северо-восточнее Покровска).
Представитель Группировки войск "Днепр" подполковник Алексей Бельский отреагировал на видеозаписи в Интернете, на которых якобы видно, как российские войска пытаются проникнуть в Покровск через канализационную систему, заявив, что канализационные трубы в этом районе имеют всего 60 сантиметров в диаметре.
Российские войска не захватили Красный Лиман (к северо-востоку от Покровска). Они наносят удары по украинским наземным линиям связи и имеют проблемы с логистикой, что заставляет их использовать отдельных солдат для доставки боеприпасов на передовые позиции.
4 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.
В Запорожской области армии РФ также не удалось продвинуться вперед. 4 сентября заместитель командира украинской бригады, действующей на запорожском направлении, сообщил, что российские войска усиливают свою активность в этом районе, в частности используя больше тяжелой техники для атак на украинские позиции, и серьезно готовятся к наступлению.
3 и 4 сентября российские войска продолжали наступательные операции на Херсонском направлении, в частности к востоку от города Херсон вблизи Антоновки, но не продвигались вперед.
Недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономичное. Он расположен под Покровском.
Но российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами - захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье.
Главная цель врага - установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией. Россияне там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.