ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты давят, но без успеха: в ДШВ рассказали о боях за Покровск и Мирноград

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 09:59
UA EN RU
Оккупанты давят, но без успеха: в ДШВ рассказали о боях за Покровск и Мирноград Иллюстративное фото: в ДШВ рассказали о боях за Покровск и Мирноград (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска, а все попытки российских войск прорвать оборону севернее железной дороги остаются безрезультатными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Из-за неудач на этом направлении оккупанты активизировали атаки на западных окраинах Покровска. Основной целью врага остается выход в район Гришино, однако все наступательные действия противника блокируются украинскими подразделениями.

В Мирнограде оперативная обстановка остается сложной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Силы обороны продолжают усиливать группировку для сдерживания давления с северо-восточного и южного направлений. Это стало возможным благодаря контролю над логистическим коридором в районе Светлого и Ровно.

В то же время противник прибегает к показательным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. В 7 корпусе ДШВ отмечают, что такие действия рассчитаны преимущественно на внутреннюю аудиторию РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Покровск Донбасс ВСУ
Новости
Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну