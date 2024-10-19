В ВСУ пригрозили уголовными делами за распространение фейков по мобилизации

В ВСУ пригрозили уголовной ответственностью за распространение фейков по мобилизации. Ведь ложная информация подрывает доверие общества к государственным институтам и силам обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Украины .

По словам военных, несмотря на широкую информационно-просветительскую кампанию, проводимую государством в части разъяснения мобилизационных мероприятий, участились случаи распространения искаженной и не проверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны.

А также это приводит к нагнетанию социальных настроений среди населения и, как следствие, срыву мобилизации граждан Украины в ряды Сил обороны Украины.

В ВСУ напомнили, что в Украине запрещены:

любые искажения и манипулятивные толкования требований по мобилизационным мерам;

распространение ложной информации, направленной на подрыв мер безопасности государства;

предоставление любых оценочных суждений без четкой их аргументации и достоверных фактов и их распространение через различные каналы (особенно Интернет-медиа) в корыстных целях.

Ведь все вышеназванные действия, по словам военных, служат лишь одной единственной цели – подрывать доверие общества к государственным институтам и силам обороны Украины в целом.

"Отметим, что законом Украины от 8 апреля 2014 года № 1183-VII "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины". Раздел 1 Особой части "Преступления против основ национальной безопасности Украины" дополнен статьей 114-1 "Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований", - добавили в Сухопутных войсках.

Заметим, что согласно данному закону компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц уголовные производства для защиты законной деятельности Сил обороны Украины и безопасности граждан, что является важнейшей задачей всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины.

"Спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях вроде бы не законных действий представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций", - подытожили военные.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что все имеющиеся нарушения со стороны самих ТЦК и СП не остаются без должной оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск. В каждом случае предоставляется надлежащая правовая оценка со всеми санкциями, которые предусматривает действующее законодательство Украины.