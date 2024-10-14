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В Раде дали неожиданное объяснение рейдам ТЦК на концертах и в кафе

Украина, Понедельник 14 октября 2024 12:28
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В Раде дали неожиданное объяснение рейдам ТЦК на концертах и в кафе Фото: в Раде дали неожиданное объяснение рейдам ТЦК на концертах и в кафе (facebook.com ternopil.vk)
Автор: Наталия Гурковская

Рейды ТЦК в Украине, вероятно, связаны с обращениями боевых командиров в военкоматы для пополнения подразделений. И такие меры необходимы.

Такое мнение высказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Александр Федиенко, пишет РБК-Украина со ссылкой на ефир "Радио Свобода".

По его словам, и Министерство обороны, и Генеральный штаб, и вообще военные должны больше гражданским военнообязанным гражданам Украины рассказывать и говорить, информировать, что происходит на войне, какое там состояние и так далее.

"Кто решил напомнить? У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны", - заявил он.

По мнению Федиенко, фидбек в большинстве идет от боевых военных командиров, когда они обращаются и говорят, что нужно пополнение, а пополнение не поступает.

"Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а обязанность", - отметил нардеп.

По его словам, такие меры необходимы, потому что боевые подразделения Сил обороны нуждаются в доукомплектовании.

Рейды ТЦК в Украине

С прошлой недели ТЦК устроили несколько рейдов во Львове, Днепре, Житомире, Хмельницком. В Киеве работники ТЦК провели проверку фанатов группы "Океан Эльзы" после концерта 11 октября возле Дворца спорта.

Ранее в Раде уже заявляли, что не считают подобные проверки ТЦК угрозой. Наоборот они должны быть постоянными.

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