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В Раде высказались о раздаче повесток на концертах

Киев, Суббота 12 октября 2024 14:35
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В Раде высказались о раздаче повесток на концертах Фото: в Раде высказались о раздаче повесток от ТЦК на концертах (facebook.com ternopil.vk)
Автор: Наталия Гурковская

В Раде не считают проверки ТЦК, аналогичные той, которую провели после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве, угрозой. Наоборот они должны быть постоянными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа, главы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никиты Потураева.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океан Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия", - заявил он.

По словам нардепа, он не считает угрозой для украинской экономики и проверки документов в барах или клубах.

"Более того - я приветствую такие проверки и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", - констатировал Потураев.

Проверка ТЦК после концерта "Океан Эльзы" в Киеве

Поводом для высказываний нардепа стала проверка работников ТЦК фанатов группы "Океан Эльзы" после концерта 11 октября возле Дворца спорта в Киеве. У мужчин, пришедших на мероприятие, проверяли документы, некоторых задержала полиция.

Днем позже, 12 октября, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые прокоментировал инцидент с проверкой ТЦК после концерта. Певец был сдержан и не взялся оценивать ситуацию.

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