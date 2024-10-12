В Раде высказались о раздаче повесток на концертах

В Раде не считают проверки ТЦК, аналогичные той, которую провели после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве, угрозой. Наоборот они должны быть постоянными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа, главы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никиты Потураева.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океан Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия", - заявил он.

По словам нардепа, он не считает угрозой для украинской экономики и проверки документов в барах или клубах.

"Более того - я приветствую такие проверки и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", - констатировал Потураев.