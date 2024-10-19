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В ЗСУ пригрозили кримінальними справами за поширення фейків щодо мобілізації

Україна, Субота 19 жовтня 2024 15:46
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В ЗСУ пригрозили кримінальними справами за поширення фейків щодо мобілізації Фото: в ЗСУ пригрозили кримінальною відповідальністю за поширення фейків щодо мобілізації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В ЗСУ пригрозили кримінальною відповідальністю за поширення фейків щодо мобілізації. Адже неправдива інформація підриває довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська України.

За словами військових, попри широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз’яснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та не перевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни.

А також це призводить до нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України.

В ЗСУ нагадали, що в Україні заборонені:

  • будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог відносно мобілізаційних заходів;
  • поширення неправдивої інформації, спрямованої на підрив безпекових заходів держави;
  • надання будь-яких оцінювальних суджень без чіткої їх аргументації та достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали (особливо Інтернет-медіа) з корисливою метою.

Адже всі вищеназвані дії, за словами військових, слугують лише одній єдиній меті - підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому.

"Зазначимо, що законом України від 8 квітня 2014 року № 1183-VII “Про внесення змін до Кримінального кодексу України”. Розділ 1 Особливої частини “Злочини проти основ національної безпеки України” доповнений статтею 114-1 “Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань", - додали в Сухопутних військах.

Зауважимо, що відповідно до даного закону, компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових сектору безпеки та оборони України.

"Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто не законних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій", - підсумували військові.

В той же час, в Сухопутних військах наголосили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ. Кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, минулого тижня ТЦК провели відразу кілька рейдів у Львові, Дніпрі, Житомирі та Хмельницькому. Зокрема у Києві 11 жовтня працівники ТЦК здійснили перевірку фанатів гурту "Океан Ельзи" після їхнього концерту біля Палацу спорту.

У Верховній Раді заявляли, що такі перевірки не становлять загрози. Навпаки, вони мають відбуватися на регулярній основі.

Раніше РБК-Україна писало, що народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що рейди ТЦК в Україні, ймовірно, пов'язані із зверненнями бойових командирів щодо поповнення підрозділів, і такі заходи є необхідними.

Він зазначив, що військові командири звертаються до військкоматів через потребу в доукомплектуванні підрозділів.

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