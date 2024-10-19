В ЗСУ пригрозили кримінальними справами за поширення фейків щодо мобілізації

В ЗСУ пригрозили кримінальною відповідальністю за поширення фейків щодо мобілізації. Адже неправдива інформація підриває довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська України .

За словами військових, попри широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз’яснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та не перевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни.

А також це призводить до нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України.

В ЗСУ нагадали, що в Україні заборонені:

будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог відносно мобілізаційних заходів;

поширення неправдивої інформації, спрямованої на підрив безпекових заходів держави;

надання будь-яких оцінювальних суджень без чіткої їх аргументації та достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали (особливо Інтернет-медіа) з корисливою метою.

Адже всі вищеназвані дії, за словами військових, слугують лише одній єдиній меті - підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому.

"Зазначимо, що законом України від 8 квітня 2014 року № 1183-VII “Про внесення змін до Кримінального кодексу України”. Розділ 1 Особливої частини “Злочини проти основ національної безпеки України” доповнений статтею 114-1 “Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань", - додали в Сухопутних військах.

Зауважимо, що відповідно до даного закону, компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових сектору безпеки та оборони України.

"Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто не законних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій", - підсумували військові.

В той же час, в Сухопутних військах наголосили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ. Кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України.