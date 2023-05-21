Зеленский сделал заявление относительно Бахмута
Американские СМИ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил захват Бахмута россиянами. Но в офисе президента говорят, что это не так.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию от западных журналистов. По его словам Владимир Зеленский опроверг взятие Бахмута россиянами во время разговора с американским коллегой Джо Байденом.
Как отметил Никифоров, отвечая на вопрос журналистов о том, что россияне заявили о якобы взятии Бахмута, президент ответил: "Думаю, что нет".
Что этому предшествовало
Как писало Reuters, отвечая на вопрос, остается ли Бахмут под контролем Украины, Владимир Зеленский ответил: "Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах".
Как отмечал главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер, по словам президента, оккупанты получили "пустой приз", поскольку в городе ничего не осталось кроме большого количества мертвых россиян.
Бои в Бахмуте
Российские оккупанты уже больше десяти месяцев пытаются захватить Бахмут, однако наши воины давали врагу отпор.
Вчера, 20 мая, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз за последние месяцы заявил о том, что его боевики полностью контролируют город. Позже представитель украинских военных Сергей Череватый опроверг вышеупомянутую информацию и отметил, что наши подразделения продолжают воевать в городе.
Тогда же замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что ситуация в городе критическая, однако военные продолжают держать оборону.
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