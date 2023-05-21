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Сырский доложил о Бахмуте: приближаемся к взятию города в тактическое окружение

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Бахмут, Воскресенье 21 мая 2023 15:14
Сырский доложил о Бахмуте: приближаемся к взятию города в тактическое окружение Фото: командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные приближаются к оперативному окружению Бахмута. ВСУ продолжают контролировать небольшую часть города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского.

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это непременно произойдет", - заявил Сырский.

Генерал-полковник отметил, что ВСУ продолжают продвигаться на флангах в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.

"Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые, врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за происки в город и дает нам определенные тактические преимущества", - пояснил командующий.

Бои в Бахмуте

Недавно "вагнеровцы" и российское командование заявили, что якобы полностью захватили Бахмут, однако украинские военные опровергли информацию оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают находиться в городе и выполняют там важную задачу.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ взять город в полуокружение, а оккпанты потеряли часть господствующих высот в окрестностях Бахмута. По ее словам, украинские защитники держат оборону в районе "Самолет".

Кроме того, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады заявили, что продвигаются на флангах еще на 700 метров вглубь. Военные отметили, что разбили подразделения 72-й бригады ВС России.

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