Разбивают врага в хлам. В ВСУ заявили о продвижении под Бахмутом

Украинские военные продолжают выбивать российских оккупантов с позиций под Бахмутом. Проснулись еще на 700 метров вглубь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

"1730м в длину и в глубь - еще 700м зачищенной от врага территории", - пишет прессслужба бригады.

Отмечается, что подразделения 72-й бригады ВС РФ пытались вернуть отраженные ранее нашими воинами позиции, однако враг был разбит в хлам.

Только за вчерашние бои наши герои ликвидировали еще 23 оккупанта и ранили еще 40 единиц живой силы врага. Также была уничтожена вражеская техника, в том числе танки.

Фото: ситуация в Бахмуте по состоянию на 20.05 в 00:32 (deepstatemap)

Ситуация в Бахмуте

Отметим, что вчера, 20 мая, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что российские оккупанты якобы контролируют Бахмут. Эта информация была неоднократно опровергнута военным руководством Украины.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, по состоянию на сегодняшнее утро наши воины продолжают сохранять контроль над частью города, а также взяли Бахмут в полуокружение.

Агентство раскрывало все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.

В частности, информацию о полной оккупации города опроверг президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, командование ценит жизнь наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.