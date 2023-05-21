ua ru
Вс, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ остаются в Бахмуте, у них важная задача, - Зеленский

Новина українською →
Воскресенье 21 мая 2023 13:56
ВСУ остаются в Бахмуте, у них важная задача, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины продолжают выполнять важную задачу в Бахмуте. Российская Федерация не контролирует город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

Как отметил президент, он четко понимает, что происходит сегодня в Бахмуте и для чего это происходит. В то же время он не может делиться с сообществом тактическими взглядами наших военных.

"Но мы видим, что страна, которая больше нас в десятки раз, не может нас оккупировать и выиграть эту войну. И я думаю, еще немножко и мы будем побеждать", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, военное командование ценит жизни наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.

"Самое сложное, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении... Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках, делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух толкований этого быть не будет", - отметил президент.

Ситуация в Бахмуте

20 мая, глава ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что его наемники установили якобы полный контроль над Бахмутом. После этого эта информация неоднократно была опровергнута военным руководством Украины и президентом.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, наши воины взяли Бахмут в полуокружение и продолжают сохранять контроль над частью города.

РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Бахмут Владимир Зеленский
NEWS
ВСУ на позициях. Что происходит в Бахмуте и кто контролирует город
ВСУ на позициях. Что происходит в Бахмуте и кто контролирует город
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов