В ВСУ показали работу мобильной огневой группы по "Шахедам" на севере
Украинские мобильные огневые группы показали высокую результативность во время атаки "Шахедов" этой ночью. Появилось видео их работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева в Telegram.
Он отметил, что мобильные огневые группы защищают небо Украины на севере. Они доводят свой профессионализм и обученность.
"В ночь на 21 декабря, во время отражения воздушного нападения, защитникам неба из состава мобильных огневых групп удалось сбить 9 ударных БПЛА противника типа Shahed-136/131, что составляет 67 процентов из всех уничтоженных в нашей зоне ответственности", - добавил генерал-лейтенант.
Новая атака "Шахедов"
Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по Украине.
Последняя атака произошла сегодня, 21 декабря, ночью. Всего враг применил 35 беспилотников.
Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 34 дрона оккупантов.
Также сегодня оккупанты ударили по Никополю. В результате этого в городе погибли два мирных жителя.
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