У ЗСУ показали роботу мобільної вогневої групи по "Шахедах" на півночі

Українські мобільні вогневі групи показали високу результативність під час атаки "Шахедів" цієї ночі. З'явилося відео роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва в Telegram.

Він наголосив, що мобільні вогневі групи захищають небо України на півночі. Вони доводять свій професіоналізм та навченість.

"У ніч на 21 грудня, під час відбиття повітряного нападу, захисникам неба зі складу мобільних вогневих груп вдалося збити 9 ударних БПЛА противника типу Shahed-136/131, що складає 67 відсотків з усіх знищених у нашій зоні відповідальності", - додав генерал-лейтенант.

Нова атака "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні.

Остання атака відбулася сьогодні, 21 грудня, уночі. Загалом ворог застосував 35 безпілотників.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 34 дрони окупантів.

Також сьогодні окупанти вдарили по Нікополю. В результаті цього в місті загинули двоє мирних жителів.