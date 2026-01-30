ua en ru
"Рад помочь": Маск ответил Федорову по поводу вопроса Starlink у россиян

США, Пятница 30 января 2026 21:39
"Рад помочь": Маск ответил Федорову по поводу вопроса Starlink у россиян Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Основатель американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск ответил на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова с благодарностью за решение проблем с терминалами Starlink у россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска.

Федоров написал о том, что благодарен Маску за быстрое реагирование на проблему "серых" терминалов спутникового интернета на службе российских оккупантов. Также он вспомнил, что в начале вторжения РФ Маск передал Украине партию Starlink - и это имело большое значение.

"Рад помочь", - отреагировал Маск, сделав репост сообщения Федорова.

Напомним, недавно стало известно, что Россия все больше использует Starlink на дронах для обхода украинской ПВО. Институт изучения войны (ISW) указывал на то, что россияне устанавливают Starlink на свои ударные беспилотники "Молния-2".

Также стало известно, что Starlink используют новые российские дроны БМ-35, а также иранские "Шахеды" и их российские копии. Уже 27 января Федоров официально подтвердил, что российские войска начали использовать дроны с системами Starlink.

29 января Федоров сообщил, что Министерство обороны вместе со SpaceX уже работает над решением проблемы использования Starlink на российских беспилотниках.

Украина Илон Маск Михаил Федоров Starlink Война в Украине
