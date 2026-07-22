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ВСУ получат автономную систему защиты техники от дронов: первые детали

18:58 22.07.2026 Ср
2 мин
Новая система должна вернуть важную роль танков в войне
aimg Константин Широкун aimg Роман Кот
ВСУ получат автономную систему защиты техники от дронов: первые детали Фото: ВСУ получат автономную систему защиты техники (Getty Images)
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Украинские военные получат автономную систему защиты техники от вражеских дронов, ее разработка длилась около двух лет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил бригадный генерал, заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко во время брифинга.

"Вопрос восстановления статуса бронетехники - танка или легковой автомобильной техники - в кол-зоне, это очень сложный вопрос. Потому что катастрофическое превалирование дронов, как и наших, так и их, конечно, сказало о том, что невозможно защититься, невозможно использовать старое оружие, невозможно идти в сторону" больше дронов - толще броня.

По его словам, инженера два года мы работали над умной, автономной системой защиты техники.

"И сейчас мы это сделали. Это один из случаев, когда сейчас уже есть прототипы, позволяющие фактически от любых соответственно ударных аппаратов защищать нашу технику. Это бронетранспортер, танк или другая техника", - добавил заместитель Главнокомандующего ВСУ.

По его словам, это очень важно, ведь это решение существенно усилит маневренность украинских войск на поле боя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за угрозы российских обстрелов украинские оружейные производители вынуждены постоянно адаптироваться, диверсифицировать мощности по всей стране , прятать их под землю и даже выносить части линий за границу.

Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что "Государственный оператор тыла" впервые закупает бронежилеты, имеющие элемент положительной плавучести. Они могут спасать защитников Украины на воде даже с оружием .

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