ЗСУ отримають автономну систему захисту техніки від дронів: перші деталі
Українські військові отримають автономну систему захисту техніки від ворожих дронів, її розробка тривала близько двох років.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив бригадний генерал, заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко під час брифінгу.
"Питання відновлення статусу бронетехніки – танка чи легкової автомобільної техніки – в кіл-зоні, це дуже складне питання. Тому що катастрофічне превалювання дронів, як і наших, так і їхніх, звісно, сказало про те, що неможливо захиститися, неможливо використовувати стару зброю, неможливо йти в сторону "більше дронів – товстіша броня", - підкреслив Лебеденко.
За його словами, інженери два роки ми працювали над розумною, автономною системою захисту техніки.
"І зараз ми це зробили. Це один із випадків, коли зараз уже є прототипи, які дозволяють фактично від будь-яких відповідно ударних апаратів захищати нашу техніку. Чи це бронетранспортер, чи танк, чи інша техніка", - додав заступник Головнокомандувача ЗСУ.
За його словами, це дуже важливо, адже це рішення суттєво посилить маневреність українських військ на полі бою.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що через загрозу російських обстрілів українські виробники зброї змушені постійно адаптуватися, диверсифікувати потужності по всій країні, ховати їх під землю та навіть виносити частини ліній за кордон.
Крім того, у Міністерстві оборони повідомили, що "Державний оператор тилу" вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості. Вони можуть рятувати захисників України на воді навіть зі зброєю.