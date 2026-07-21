Не только заграница: как оружейники защищают производство от атак РФ

Из-за угрозы российских обстрелов украинские оружейные производители вынуждены постоянно адаптироваться, диверсифицировать мощности по всей стране, прятать их под землю и даже выносить части линий за границу.

Об этом заявила в интервью коммерческий директор defence tech компании Trypillian Виктория Кульчицкая, сообщает РБК-Украина .

Диверсификация и подземные комплексы

По словам Кульчицкой, постоянные атаки врага – это вызов для каждого украинского производителя, поэтому рынку приходится ежегодно приспосабливаться к новым реалиям.

Чтобы снизить риски потери производства, компании применяют несколько подходов:

размещают производственные линии в разных городах по всей стране;

строят подземные комплексы и маскируют свои локации;

выводят часть процессов за пределы Украины.

"Снижать риски помогают и программы типа Build with Ukraine, которые позволяют перенести часть производства за границу под конкретные контракты - хотя каждое такое сотрудничество требует отдельной договорной базы и имеет свои нюансы", - отметила представительница Trypillian.

Она добавила, что универсального решения по защите предприятий не существует, поэтому все участники отрасли комбинируют доступные варианты.