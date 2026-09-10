ВСУ получили скоростной дрон-перехватчик: фото и характеристики

Минобороны Украины допустило к эксплуатации скоростной перехватчик "Air Baby 350" от компании Strix Air с максимальной скоростью в 350 км/ч.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.

"Основное отличие нового перехватчика – скорость 350 км/ч, лучшая маневренность и стабильность, питание 12s и надежность корпуса. Air Baby 350 уже активно используется подразделениями ВСУ", – заявил менеджер проекта перехватчиков компании Strix Air Влад Дмитренко.

Отмечается, что перехватчик Air Baby 350 на этапе заключения договора с АОЗ и вскоре появится на платформе Dot-Chain и по Е-балам. В компании сообщили, что уже ведется разработка скоростной версии, которая будет работать со скоростью 450 км/ч.

Производитель выпустил первую версию перехватчика Air Baby в начале года и уже с февраля начал поставки в подразделения СОУ. За 7 месяцев работы в 2026 году перехватчики Air Baby уничтожили более тысячи воздушных целей.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, количество миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) выросло в 3,3 раза с начала 2026 года. Только за август работы выполнили более 25 000 логистических и эвакуационных задач на передовой.