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Десятки тысяч миссий НРК: в Минобороны рассказали о росте применения роботов

15:43 07.09.2026 Пн
1 мин
Сколько миссий выполнили наземные роботизированные комплексы на фронте?
aimg Лев Шевченко
Десятки тысяч миссий НРК: в Минобороны рассказали о росте применения роботов Фото: миссии НРК (Facebook ОК "Юг")
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Количество миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) выросло в 3,3 раза с начала 2026 года. Только за август роботы выполнили более 25 000 логистических и эвакуационных задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что известно о росте количества миссий

По состоянию на начало сентября с начала 2026 года в DELTA зафиксировано около 112 000 логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов. При этом количество таких задач растет ежемесячно:

  • январь – 7 511;
  • февраль – 7 960;
  • март – 9072;
  • апрель – 11 028;
  • май – 14 059;
  • июнь – 16 664;
  • июль – 19 940;
  • август – 25143.

Таким образом, в последний месяц лета количество логистических и эвакуационных миссий НРК превысило аналогичный показатель января в 3,3 раза.

Роботы на самых опасных участках вместо людей доставляют боеприпасы, воду, питание, а также эвакуируют раненых защитников.

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Рост роли наземных роботов на фронте нынешним летом подтвердил и первый в истории Украины парад дронов, который состоялся в Киеве на 35-ю годовщину Независимости: по Крещатику проехали 30 наземных роботизированных комплексов шести моделей украинского производства - TerMIT, "Рысь PRO", "Симба", Ardal, "Змий" и Ratel.

Об ускорении закупок наземных роботов РБК-Украина писало и раньше: объемы контрактов на НРК почти вдвое превысили прошлогодние показатели.

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