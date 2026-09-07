Десятки тысяч миссий НРК: в Минобороны рассказали о росте применения роботов
Количество миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) выросло в 3,3 раза с начала 2026 года. Только за август роботы выполнили более 25 000 логистических и эвакуационных задач на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что известно о росте количества миссий
По состоянию на начало сентября с начала 2026 года в DELTA зафиксировано около 112 000 логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов. При этом количество таких задач растет ежемесячно:
- январь – 7 511;
- февраль – 7 960;
- март – 9072;
- апрель – 11 028;
- май – 14 059;
- июнь – 16 664;
- июль – 19 940;
- август – 25143.
Таким образом, в последний месяц лета количество логистических и эвакуационных миссий НРК превысило аналогичный показатель января в 3,3 раза.
Роботы на самых опасных участках вместо людей доставляют боеприпасы, воду, питание, а также эвакуируют раненых защитников.
Рост роли наземных роботов на фронте нынешним летом подтвердил и первый в истории Украины парад дронов, который состоялся в Киеве на 35-ю годовщину Независимости: по Крещатику проехали 30 наземных роботизированных комплексов шести моделей украинского производства - TerMIT, "Рысь PRO", "Симба", Ardal, "Змий" и Ratel.
Об ускорении закупок наземных роботов РБК-Украина писало и раньше: объемы контрактов на НРК почти вдвое превысили прошлогодние показатели.