Почти вдвое больше, чем в прошлом году: ВСУ получат более 22 тысяч наземных роботов

Украинские военные получат более 22 тысяч новых наземных роботизированных комплексов разного назначения. С начала 2026 года объемы закупок уже почти вдвое превысили показатели за весь прошлый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Какую технику передадут на фронт

Все законтрактованные наземные роботизированные комплексы (НРК) – украинского производства, отметили в Минобороны. Большинство из них логистичны, далее следуют инженерные, а также боевые работы.

Задания, которые выполняют роботы на передовой:

доставка боеприпасов и прозизии на позиции;

эвакуация раненых и павших военнослужащих;

проведение разведывательно-ударных операций.

Тысячи единиц уже поставлены в воинские части. В частности, 2069 роботов подразделения выбрали самостоятельно через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Читайте на "Цензор.НЕТ" : Более 50 частных компаний охотятся на "Шахеды". Сколько дронов сбили

Интенсивность использования НРК растет

В июне украинские военные выполнили с помощью наземных роботов более 16 600 миссий. Это на 18,6% больше, чем в мае, и на 122% больше по сравнению с январем.

За выполненные задания подразделения получают еБаллы, которые через платформу Brave1 Market можно обменивать на: