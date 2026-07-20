Почти вдвое больше, чем в прошлом году: ВСУ получат более 22 тысяч наземных роботов
Украинские военные получат более 22 тысяч новых наземных роботизированных комплексов разного назначения. С начала 2026 года объемы закупок уже почти вдвое превысили показатели за весь прошлый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Какую технику передадут на фронт
Все законтрактованные наземные роботизированные комплексы (НРК) – украинского производства, отметили в Минобороны. Большинство из них логистичны, далее следуют инженерные, а также боевые работы.
Задания, которые выполняют роботы на передовой:
- доставка боеприпасов и прозизии на позиции;
- эвакуация раненых и павших военнослужащих;
- проведение разведывательно-ударных операций.
Тысячи единиц уже поставлены в воинские части. В частности, 2069 роботов подразделения выбрали самостоятельно через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
Читайте на "Цензор.НЕТ" : Более 50 частных компаний охотятся на "Шахеды". Сколько дронов сбили
Интенсивность использования НРК растет
В июне украинские военные выполнили с помощью наземных роботов более 16 600 миссий. Это на 18,6% больше, чем в мае, и на 122% больше по сравнению с январем.
За выполненные задания подразделения получают еБаллы, которые через платформу Brave1 Market можно обменивать на:
- FPV-дроны и тяжелые бомберы;
- дополнительные роботизированные комплексы;
- средства РЭБ и другие технологические решения.
Как ранее сообщалось, за первые шесть месяцев 2026 года АОЗ ДОТ законтрактовала беспилотников на 333,6 млрд гривен. Это также вдвое больше объемов закупок за аналогичный период прошлого года. А с августа 2025 года на маркетплейсе Brave1 Market за еБалы продали дронов и разных комплектующих более чем на 35 млрд гривен.