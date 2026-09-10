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ЗСУ отримали швидкісний дрон-перехоплювач: фото та характеристики

18:40 10.09.2026 Чт
2 хв
У компанії розкрили максимальну швидкість нового перехоплювача
aimg Костянтин Широкун
ЗСУ отримали швидкісний дрон-перехоплювач: фото та характеристики Фото: ЗСУ отримали швидкісний дрон-перехоплювач (Getty Images)
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Міноборони України допустило до експлуатації швидкісний перехоплювач "Air Baby 350" від компанії Strix Air з максимальною швидкістю у 350 км/год.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

"Основна відмінність нового перехоплювача - швидкість 350 км/год, краща маневреність та стабільність, живлення 12s і надійність корпусу. Air Baby 350 вже активно використовується підрозділами ЗСУ", - заявив менеджер проекту перехоплювачів компанії Strix Air Влад Дмитренко.

Зазначається, що наразі перехоплювач Air Baby 350 на етапі укладання договору з АОЗ та незабаром зʼявиться на платформі Dot-Chain та за Є-бали. В компанії повідомили, що вже ведеться розробка швидкісної версії, яка працюватиме зі швидкістю 450 км/год.

Виробник випустив першу версію перехоплювача Air Baby на початку року і вже з лютого почав поставки в підрозділи СОУ. За 7 місяців роботи в 2026 році перехоплювачі Air Baby знищили понад тисячу повітряних цілей.

ЗСУ отримали швидкісний дрон-перехоплювач: фото та характеристики

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) зросла у 3,3 раза з початку 2026 року. Лише за серпень роботи виконали понад 25 000 логістичних та евакуаційних завдань на передовій.

Також ми писали, що з початку цього року обсяги контрактів на НРК майже вдвічі перевищили торішні показники.

Окрім того, раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ та як працює спеціальний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

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