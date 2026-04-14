Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ "ослепили" ПВО врага: в Крыму и Белгородской области поражены три РЛС

15:15 14.04.2026 Вт
2 мин
Под ударом оказался и ЗРК врага на Луганщине
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: ВСУ поразили ряд вражеских объектов (dpsu.gov.ua)

Силы обороны поразили радиолокационные станции врага во временно оккупированном Крыму и Белгородской области. Кроме того, на Луганщине поражен ЗРК "Тор-М1".

"В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по средствам ПВО противника", - сказано в заявлении.

В частности, поражена радиолокационная станция "Небо-У" (Феодосия, ВОТ Крыма).

Кроме того, 13 апреля поражены РЛС системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и РЛС "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое. Оба объекта расположены на территории Белгородской области РФ.

Также подтверждено поражение 13 апреля ЗРК "Тор-М1" в районе населенного пункта Лозовое (ВОТ Луганской области).

"Степень повреждений уточняется. Силы обороны Украины продолжат принимать меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнул Генштаб ВСУ.

Другие успешные удары Сил обороны

Напомним, операторы СБС вместе с СБУ ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего там остановилось производство. Кроме того, в конце марта украинские военные на Донецком направлении сорвали запуск беспилотников "Гербера" и уничтожили ЗРК "Тор".

Отметим, за прошлый месяц украинские защитники продемонстрировали рекордную эффективность - в Минобороны назвали количество пораженных целей врага за март, которое превысило 151 тысячу единиц.

РБК-Украина ранее писало, что украинские дроны демонстрируют способность наносить удары на расстоянии более 1000 километров. В частности, в Каспийском море были поражены две российские буровые платформы.

