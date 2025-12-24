Постоянные штурмы: в ВСУ рассказали о тактике россиян возле Константиновки

Войска РФ пытаются прорваться к Константиновке в Донецкой области. Украинские позиции постоянно штурмуют малыми пехотными группами, за сутки укрепления также подвергаются сотням обстрелов - россияне, несмотря на потери, лезут вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью пресс-офицера 100 отдельной механизированной бригады, капитана Дмитрия Зинюка для "Суспільне. Студия".

Россияне активно штурмуют позиции ВСУ в полосе ответственности 100-й отдельной механизированной бригады на Константиновском направлении. За сутки может произойти до 300 обстрелов - враг применяет минометы, артиллерию, дроны, пытаясь разрушить укрепления и продвинуться вперед.

Самым большим отбитым штурмом стал тот, который украинские войска отбили 22 декабря. В удачном отражении - большая заслуга разведки и инженерных подразделений, которые провели масштабную работу по определению возможных маршрутов продвижения россиян и заминировали подходы.

Постоянное давление

По словам Зинюка, россияне постоянно пытаются прорваться в сторону Константиновки. К постоянным штурмам малыми пехотными группами сейчас привлекли технику.

"Скажу лишь, что накопление противника мы наблюдаем постоянно. Враг постоянно, буквально 24 на 7, пытается штурмовать наши позиции, в частности малыми пехотными группами, также с использованием мототехники", - отметил военный.

В отличие от россиян, украинцы берегут жизни солдат и активно используют дроны, в том числе наземных роботов (НРК). Россияне также пытаются использовать роботов, но в связке со штурмовиками, что в итоге позволяет уничтожить как российский дрон, так и его "сопровождение".