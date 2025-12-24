ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Постоянные штурмы: в ВСУ рассказали о тактике россиян возле Константиновки

Украина, Константиновка, Среда 24 декабря 2025 18:59
UA EN RU
Постоянные штурмы: в ВСУ рассказали о тактике россиян возле Константиновки Иллюстративное фото: украинские войска отбивают постоянные штурмы россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Войска РФ пытаются прорваться к Константиновке в Донецкой области. Украинские позиции постоянно штурмуют малыми пехотными группами, за сутки укрепления также подвергаются сотням обстрелов - россияне, несмотря на потери, лезут вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью пресс-офицера 100 отдельной механизированной бригады, капитана Дмитрия Зинюка для "Суспільне. Студия".

Россияне активно штурмуют позиции ВСУ в полосе ответственности 100-й отдельной механизированной бригады на Константиновском направлении. За сутки может произойти до 300 обстрелов - враг применяет минометы, артиллерию, дроны, пытаясь разрушить укрепления и продвинуться вперед.

Самым большим отбитым штурмом стал тот, который украинские войска отбили 22 декабря. В удачном отражении - большая заслуга разведки и инженерных подразделений, которые провели масштабную работу по определению возможных маршрутов продвижения россиян и заминировали подходы.

Постоянное давление

По словам Зинюка, россияне постоянно пытаются прорваться в сторону Константиновки. К постоянным штурмам малыми пехотными группами сейчас привлекли технику.

"Скажу лишь, что накопление противника мы наблюдаем постоянно. Враг постоянно, буквально 24 на 7, пытается штурмовать наши позиции, в частности малыми пехотными группами, также с использованием мототехники", - отметил военный.

В отличие от россиян, украинцы берегут жизни солдат и активно используют дроны, в том числе наземных роботов (НРК). Россияне также пытаются использовать роботов, но в связке со штурмовиками, что в итоге позволяет уничтожить как российский дрон, так и его "сопровождение".

Оборона Константиновки и разбитый штурм

Отметим, что 22 декабря украинские войска отбили масштабный штурм россиян в районе Константиновки Донецкой области. Среди прочего, были уничтожены "танки-сараи", которые оккупанты обычно пытаются использовать для прорыва укрепленных линий. Механизированный штурм был отбит, а штурмовая группировка россиян разгромлена.

Оккупанты начали попытки инфильтрации малых пехотных групп в Константиновку еще с сентября 2025 года. Россияне пытаются обходить опорные пункты ВСУ и пройти вглубь обороны украинских военных, чтобы накопиться и атаковать. Сейчас все их попытки обнаруживаются и отражаются.

Предполагается, что до конца 2025 года РФ попытается создать условия для дальнейших операций в Константиновке. Поскольку именно этот город, вместе с Гуляйполем в Запорожье, может стать центром приложения усилий оккупантов в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Константиновка Война в Украине
Новости
РФ отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, - Bloomberg
РФ отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, - Bloomberg
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну