Чего Россия может достичь на фронте до конца этого года: оценка ISW

До конца года российские оккупанты, вероятно, завершат операцию по оккупации Покровска и закрытию Мирноградского "котла". Также, скорее всего, РФ попытается создать условия для дальнейшего наступления на Гуляйполе и Константиновку.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед рассказали в интервью РБК-Украина .

Россияне, считают аналитики, попытаются подготовиться к позиционным боям за Константиновку и Гуляйполе в 2026 году. В последние две недели 2025 года РФ, вероятно, завершит 22-месячную кампанию по захвату Покровска и Мирнограда.

Покровск и Мирноград

Несмотря на то, что в октябре и ноябре РФ потратила огромное количество живой силы и материальных средств на попытку оккупировать Покровск и "закрыть" Мирноградский "котел" в Донецкой области - россиянам все еще не удалось этого сделать.

"Значительные человеческие и материальные ресурсы и время были сосредоточены именно на этом участке, что не позволяет России перебрасывать силы для поддержки наступления на других направлениях, в частности в районах Гуляйполя и Константиновки", - отмечают аналитики.

Предполагается, что до конца 2025 года возможен окончательный захват Покровска. Но это уже не будет для россиян оперативно значимым достижением, поскольку Покровск с июля 2025 года не играет роли важного логистического хаба. Таким образом, оккупация Покровска становится для РФ тактической "пирровой победой" (победа, которую удалось достичь ценой таких потерь, что фактически ее можно приравнивать к поражению, - ред.)

Константиновка

Кроме этого, до конца 2025 года РФ попытается создать условия для операций в Константиновке в Донецкой области. Это один из укрепленных пунктов так называемого "фортификационного пояса" на Донбассе.

"Этот пояс является основной оборонительной линией, состоящей из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, которые тянутся с севера на юг вдоль трассы Н-20 Константиновка-Славянск. Россия безуспешно пытается захватить этот пояс с 2014 года", - напомнили аналитики.

Еще в конце сентября 2025 года россияне начали попытки проникновения в Константиновку. Они применяют новую тактику - пытаются обходить опорные пункты ВСУ и инфильтроваться вглубь обороны украинских военных, накапливая там личный состав и переходя к штурмам.

Это значительно отличается от провальной для РФ тактики лобовых атак, которые россияне применяли в 2024 году. Однако даже несмотря на изменение тактики успехи российской армии очень незначительны, а полный захват "фортификационного пояса" возможен не ранее 2027-2028 годов - при условии продолжения международной поддержки Украины.

Гуляйполе

Россия также будет создавать условия для боев непосредственно в Гуляйполе. В середине октября 2025 года оккупанты начали наступление юго-западнее Великомихайловки, а также на север и северо-восток от Гуляйполя, в ноябре они пытались развивать эти успехи.

Очень маловероятно, что РФ сможет оккупировать город в течение завершения 2025 года. Но враг может создать условия для окружения города в следующем году и боев уже непосредственно в нем.