Генштаб обновил карты боев на утро: где наиболее горячо

В общем, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 209 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3436 обстрелов, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4412 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам:

Подгавриловка, Покровское, Гавриловка Днепропетровской области;

Варваровка, Верхняя Терса, Рождественка, Воздвижовка, Железнодорожное, Любицкое Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять атак врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 103 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Григорьевки и Избицкого.



На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки.



На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закитное, Дружелюбовка, Диброва, Озерное и Дробышево.



На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районе Серебрянки.



На Краматорском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Миньковки.



На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное.



На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка.



На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 19 вражеских попыток продвинуться в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки.



На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Плавни и в сторону Новоандреевки и Приморского.



На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки артиллерия Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.