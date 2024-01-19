ВСУ за месяц уничтожили более 100 единиц бронетехники россиян на Авдеевском направлении

Украинские бойцы в декабре уничтожили более 100 единиц бронированной техники российских захватчиков на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Ребята посчитали, только за декабрь месяц более 100 единиц бронетехники были уничтожены", - сказал Барабаш.

По его словам, несколько дней россияне активно наступали техникой, это разрешало погодные условия. Но теперь снова оттепель, и вчера технику они почти не применяли.

"Прежде действительно несколько дней ехали колоннами. Мы говорим, что они пристреляли нам всю логистику, так же наши ребята пристреляли направления, где враг пытается двигаться. И как результат, большое количество техники даже не успевает доехать до позиций", - добавил начальник МВА. .

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 19 января, составили 920 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 374 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.

В частности, за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наибольшей проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.

О том, возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки - читайте в материале РБК-Украина.