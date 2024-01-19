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ЗСУ за місяць знищили понад 100 одиниць бронетехніки росіян на Авдіївському напрямку

Авдіївка, Донецька область, П'ятниця 19 січня 2024 09:28
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ЗСУ за місяць знищили понад 100 одиниць бронетехніки росіян на Авдіївському напрямку Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці у грудні знищили понад 100 одиниць броньованої техніки російських загарбників на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Хлопці порахували, тільки за грудень місяць більш ніж 100 одиниць бронетехніки було знищено", - сказав Барабаш.

За його словами, кілька днів росіяни активно наступали технікою, це дозволяли погодні умови. Але тепер знову відлига, і вчора техніку вони майже не застосовували.

"Перед тим дійсно кілька днів їхали колонами. Ми кажемо, що вони пристріляли нам всю логістику, так само наші хлопці пристріляли напрямки, де ворог намагається рухатись. І як результат, велика кількість техніки навіть не встигає доїхати до позицій", - додав начальник МВА.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 січня, склали 920 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 374 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.

Зокрема, протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Як розповідав раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

Про те, чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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