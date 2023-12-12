В Белом доме назвали потери россиян под Авдеевкой с октября
Украинские военные смогли обезвредить более 13 тысяч российских солдат под Авдеевкой с начала вражеского наступления в районе города. Оно продолжается уже с октября.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии CNN заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриенн Уотсон.
"С момента начала наступления в октябре, по нашим оценкам, российские военные понесли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка и более 220 боевых машин - эквивалент шести маневренных батальонов только по технике", - рассказала Уотсон.
Она уточнила, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему стремится завоевать Украину, но попытки наступления страны-агрессора не привели к стратегическому успеху.
По словам Уотсон, сейчас россияне рассчитывают, что военный тупик, который может продлиться всю зиму, якобы ослабит поддержку Украины Западом и даст России преимущество, несмотря на российские потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования.
"Путин явно следит за тем, что происходит в Конгрессе - и нам нужно, чтобы Конгресс принял меры в этом месяце, чтобы поддержать Украину в трудное для нее время", - отметила пресс-секретарь.
Наступление РФ под Авдеевкой
Напомним, российские оккупанты уже несколько месяцев подряд продолжают наступление под Авдеевкой. Они пытаются окружить, а затем взять город под свой контроль.
Еще месяц назад британская разведка сообщала о том, что атаки РФ на Авдеевку увеличила потери страны-агрессора на 90%.
Тогда же в Вооруженных силах Украины заявляли об огромных потерях оккупантов - они остались без 6 500 солдат только в районе Авдеевки с 10 октября.
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