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В Белом доме назвали потери россиян под Авдеевкой с октября

Вашингтон, Вторник 12 декабря 2023 17:26
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В Белом доме назвали потери россиян под Авдеевкой с октября Иллюстративное фото: в Белом доме назвали потери россиян под Авдеевкой с октября (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли обезвредить более 13 тысяч российских солдат под Авдеевкой с начала вражеского наступления в районе города. Оно продолжается уже с октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии CNN заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриенн Уотсон.

"С момента начала наступления в октябре, по нашим оценкам, российские военные понесли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка и более 220 боевых машин - эквивалент шести маневренных батальонов только по технике", - рассказала Уотсон.

Она уточнила, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему стремится завоевать Украину, но попытки наступления страны-агрессора не привели к стратегическому успеху.

По словам Уотсон, сейчас россияне рассчитывают, что военный тупик, который может продлиться всю зиму, якобы ослабит поддержку Украины Западом и даст России преимущество, несмотря на российские потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования.

"Путин явно следит за тем, что происходит в Конгрессе - и нам нужно, чтобы Конгресс принял меры в этом месяце, чтобы поддержать Украину в трудное для нее время", - отметила пресс-секретарь.

Наступление РФ под Авдеевкой

Напомним, российские оккупанты уже несколько месяцев подряд продолжают наступление под Авдеевкой. Они пытаются окружить, а затем взять город под свой контроль.

Еще месяц назад британская разведка сообщала о том, что атаки РФ на Авдеевку увеличила потери страны-агрессора на 90%.

Тогда же в Вооруженных силах Украины заявляли об огромных потерях оккупантов - они остались без 6 500 солдат только в районе Авдеевки с 10 октября.

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