Больше 900 оккупантов, десятки танков, артсистем и ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 января (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 января, составили 920 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 374520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 374 520 (+920) человек ликвидировано;

танков - 6167 (+20) ед.;

боевых бронированных машин - 11 445 (+35) ед.;

артиллерийских систем - 8854 (+19) ед.;

РСЗО - 966 ед.;

средства ПВО - 654 (+1) ед.;

самолетов - 331 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6929 (+4) ед.;

крылатые ракеты - 1818 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 831 (+37) ед.;

специальная техника - 1384 (+4) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Войска агрессора не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку в Донецкой области. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ ведут тяжелые позиционные бои на многих участках фронта. На Авдеевском направлении враг активно использует бронетехнику для поддержки пехоты, однако несет большие потери.