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Уничтожена техника и более 400 россиян за сутки: какая ситуация на Таврическом направлении

Украина, Пятница 19 января 2024 09:03
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Уничтожена техника и более 400 россиян за сутки: какая ситуация на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 56 авиационных ударов, провел 68 боевых столкновений и совершил 665 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага возле Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 5 атаки врага западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии в живой силе составили 431 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 27 единиц военной техники врага, в частности:

  • 4 танка;
  • 8 ББМ;
  • 1 средство ПВО;
  • 10 БПЛА;
  • 18 автомобилей;
  • 1 единица спецтехники.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 3 склада боеприпасов противника.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Войска агрессора не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку в Донецкой области.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ ведут тяжелые позиционные бои на многих участках фронта. На Авдеевском направлении враг активно использует бронетехнику для поддержки пехоты, однако несет большие потери.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 19 января ,составили 920 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 374 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.

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