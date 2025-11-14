За сутки на фронте более 150 боев, Покровское и Константиновское направления самые горячие

На фронте за сутки, по состоянию на 22:00 13 ноября, произошло 157 боевых столкновений с врагом. Украинские бойцы продолжают срывать планы захватчиков и истощать их боевой потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Противник за сутки нанес 30 авиационных ударов, сбросив 73 управляемые авиационные бомбы, привлек для поражения 2 687 дронов-камикадзе и совершил 3 624 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

"Сегодня стоит отметить воинов 40-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно сдерживают врага", - отметили в Генштабе.

Больше всего столкновений с оккупантами - на Покровском направлении, за которое уже длительное время идут ожесточенные бои. Итак, на этом направлении захватчики осуществили потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Сухецкое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия. До сих пор в четырех локациях продолжаются боевые столкновения.

По предварительным подсчетам, на Покровском направлении наши воины ликвидировали 62 и ранили 54 оккупантов, уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов и шесть единиц специальной техники. Также украинские защитники поразили единицу автомобильной техники противника.

Что касается других направлений на фронте, ситуация следующая:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 168 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки, один бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбовка, Грековка, Ставки и Лиман. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили девять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

На Краматорском направлениивраг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили уже 13 атак врага.

На Александровском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Косовцево, Маломихайловка, Маяк, Киричково.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высоке, Зеленый Гай, Яблуково, Солодке, Белогорье. До сих пор продолжается одно боевое столкновение. Кроме того, нанес авиаудары по населенным пунктам Терноватое, Затишшя, Железнодорожное.

На Ореховском направлении агрессор провел 12 атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней. Кроме того, противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг провел одно бесполезное наступательное действие в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.